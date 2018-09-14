İklim değişikliği adapte eğitimi tamamlandı

Elazığ'da İklim değişikliğine adapte çiftlik sistemleri eğitim alan 22 teknik personele sertifika verildi.

Elazığ'da ‘İklim değişikliğine adaptasyon için kapasite oluşturulması, Tarım, Orman ve Su Ürünleri' başlıklı AB projesi kapsamında 15 gün boyunca devam eden eğitim semineri tamamlandı. Eğitim sonrası Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü toplantı salonunda katılımcılar için sertifika töreni düzenlendi. Eğitime katılarak sertifika almaya hak kazanan 22 teknik personele sertifikaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Bu projede kurumlar arası iş birliğinin ortaya konulmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, “Ön görü olarak değil de geçeklik üzerinden yola çıkarak uzmanların artık iklim değişikliği ile suyun kısıtlı olacağını, çölleşmenin meydana geleceğini her platformda ifade ediyorlar. Dolayısıyla bizler de bu proje ile ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz için ortaya koymamız gereken kriterleri, projeleri belirlemek üzere bu eğitimi yatık. Bunu aslında son değil bir başlangıç olarak kabul ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu şekilde devam edeceğiz“ dedi.

Toplantıya, FÜ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kudbettin Demirdağ, İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Özkan Özbay ve kamu kurum temsilcileri katıldı.