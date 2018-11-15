İlçenin kadınları tekstil atölyesi ile ihracata kapı araladı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde kurulan tekstil atölyesinde çalışmaya başlayan 100'den fazla kadının ürettiği ürünler İngiltere, Kazakistan ve Irak başta olmak üzere bir çok noktaya gönderiliyor.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde 2 iş adamı 1 milyon 400 bin TL yatırım yaparak 2 bin 600 metrekare üzerine tekstil fabrikası kurdu. İş adamlarının kurduğu atölye ilk aşamada 116'sı kadın 118 kişiye istihdam sağlarken, bir kaç ay içerisinde bu sayının 250'ye çıkacağı belirtildi. İlçede ev hanımı olan ve tarla işlerinde çalışan çoğu kadın da açılan atölye ile iş sahibi oldu. Kadınların ürettiği ürünler ise şimdiden İngiltere, Kazakistan, Irak ve Türkiye'de bir çok kente gönderilmeye başlandı.

Tekstilde toplamda 118 kişi çalıştığını belirten Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şenadlı, “İşletmemizde son sistem 89 adet makinemiz mevcut. Yakın zamanda ise makine sayısını 150'e çıkarıp personel sayımızı da 250'ye çıkaracağız. İşletmemiz, 2 bin 600 metrekare kaplı alanda olup toplamda 5 bin metrekare alan üzerine kuruldu. 2 bin 600 metrekarenin şuan faal olarak bin 300 metrekaresi kullanılıyor. İnşallah bir ay içerisinde 2 bin metrekarenin tamamını kullanacağız. İşletmemizde dikim, kesim, ütü ve paket kısımları bulunmaktadır. Ürün, buraya kumaş olarak gelip, paketlenerek koli halinde direkt mağazaya gidiyor. Ünlü markalarla çalışıyoruz. İş güvenliği ve yangınla alakalı bütün önlemlerimizi almış bulunmaktayız. İşletmenin bize, 1 milyon 400 bin TL değerinde maliyeti oldu. Bir ay sonra 2,5 milyon TL'yi bulacak"dedi.

"İpliğinden kumaşına kadar yerli üretim"

Dünyadaki bir çok ülkeye ihracat yaptıkları aktaran Şenadlı, "Çalışanlar ilk maaşlarını aldıklarında çok duygu dolu anlar yaşadılar. İlk maaşını alan kadınlardan kimisi, 'ben eşimi yemeğe çıkaracağım' kimisi de 'ben çocuğuma ayakkabı alacağım' dedi. Personelimizin yüzde 98'i kadın. Kadın istihdamına önem veriyoruz. İnşallah yakın zamanda personel sayımızı 250'eye çıkaracağız. Ürettiğimiz ürünler, dünya genelinde bütün ülkelere ulaşmaktadır. Mesela, şuan elimizde olan ürünler Kazakistan, Irak, İngiltere ve Türkiye'de satışa sunulacak. İhracatla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Ürünlerimizin tamamı kumaşından ipliğine kadar yerli üretimdir. Bu da bizler için çok önemli bir gurur kaynağıdır”ifadelerini kullandı.

İlçede, bugüne kadar tekstil işi olmadığını dile getiren Ustabaşı Selçuk Gömek ise, “İlk kez böyle bir şey oluyor. Çoğunlukla kadınlar çalışıyor. Kadınlar, bu iş için kadınlar biçilmiş kaftan diyebiliriz. Burada çoğunlukla kadınlar çalışıyor. Bu kadınların çoğu hep bahçe işlerinde çalışırlardı. Şimdi ise okuyan çocuklarına ve evlerine destek çıkıp, katkıda bulunabiliyorlar. Ayrıca kadınlar bir meslek sahibi oluyor”diye konuştu.

"Bütün kadınlar için çok güzel bir iş alanı kuruldu"

Yaklaşık 3 aydır çalıştığını ve kadının istediği zaman bir çok şeyi başarabileceğini ifade eden kadınlardan Fethiye Alan “İş alanımız çok güzel. Baskil ve bu çevredeki bütün kadınlar için çok güzel bir iş alanı kuruldu. Burada bir çok kadın çalışıyor ve hepsi aile ekonomisine destekte bulunuyor. Biz de destek de bulunuyoruz. Bundan daha da önemlisi çalışmak her insan için önemli bir şey. Burası da çalışmak için çok iyi bir yer. Dikkat gerektiren işler yapıyoruz. İşaretleme yapıyorum. O işaretlemelere göre arkadaşlarımız dikim yapıyor. Bir sonraki arkadaşa devrediyoruz. Ürünlerimizi sayıyoruz. Defolu olmaması için dikkatle inceliyoruz. Yani güzel bir iş alanı” diyerek yaptığı işi de anlattı.

Aldığı maaşla, evinin ve çocuklarının giderlerine katkıda bulunduğunu dile getiren çalışan Hülya Çelik ise, “Fabrika yaklaşık 6 ay önce açıldı. Burada çalışıyoruz herhangi bir sıkıntımız yok. İşimizden memnunuz. İki çocuk annesiyim. Gurur verici bir şey. Bir kere öz güven geldi. Hep evin içinde hayat yok, dışarıda da hayat var. Çok şükür, Baskil'e çok güzel bir fabrika açıldı. İnşallah daha da gelişir ve iyi olur” şeklinde konuştu.