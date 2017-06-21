İlk kez oruç tutan çocukların iftar heyecanı

Hayatında ilk defa oruç tutan çocuklar Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen ’Kardeşlik İftarı’ programında bir araya geldi. Kültür Park Mamürat-ül Aziz Salonu’nda düzenlen iftar programına 350 çocuk, aileleri ile birlikte katıldı. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz da, çocukları ilk iftarında yalnız bırakmayarak heyecanlarına ortak oldu. Çocuklar ve Başkan Yanılmaz iftar öncesi birlikte ilahi söyledi.

Bugün ilk defa oruç tutan çocuklarla bir araya geldiklerini belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, her yıl bu tarz iftarlar verdiklerini söyledi.

İlk defa oruç tutan çocukların sevinçlerine ortak olmak istediklerini aktaran Başkan Yanılmaz, “Onlarla birlikte olduk. Bu coşku, heyecan, güzellik ve ailelerle beraberlik gerçekten ölçülemeyecek düzeyde çok güzel. Biz her yıl bu oruçlara devam ediyoruz. Onların ilk defa yaşamış oldukları heyecanı onlarla ve aileleriyle birlikte yaşıyoruz” dedi.

Çocukların ilgisinin muhteşem olduğunu vurgulayan Yanılmaz, “Tabii ilk defa oruç tutmanın güzelliği ve heyecanı ailelerine de yansıyor. Bir çoğunun anneleri, babaları, dedeleri ve nineleri de burada. Biz o ailelerin heyecanını onlarla birlikte yaşıyoruz. Çocukların sevinci ve mutluluğu ölçülemeyecek derecede çok yüksek. Onları mutlu etmek için bizde elimizden gelen bütün imkanları sergiliyoruz” diye konuştu.

ilk defa oruç tuttuklarını ve heyecanlı olduklarını dile getiren çocuklar ise, belediyenin düzenlediği iftar programında bir araya geldiklerini ve oruçlarını açtıklarını dile getirdi.