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03 Mayıs 2018 16:25

İlkokula zenginleştirilmiş kütüphane

Elazığ’da bir ilkokul da hazırlanan zenginleştirilmiş kütüphanenin açılışı yapıldı.

İlkokula zenginleştirilmiş kütüphane

03 Mayıs 2018 16:25


İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ’Elazığ her yerde okuyor’ kampanyasına destek amaçlı İl Özel İdaresi tarafından toplanan kitaplarla Nahit Ergene İlköğretim okulunda kütüphane hazırlandı. Yaklaşık 450 kitabın bulunduğu kütüphanenin açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu ve okul idarecilerinin katılımı ile yapıldı.


Zenginleştirilmiş bir kütüphane açtıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk, başlattıkları kanpanya kapsamında okumayı sevdirmek için tüm kurumların katkı verdiğini kaydetti.


İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu ise, " Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ’Elazığ Her yerde Okuyor’ kampanyasını başlatması üzerine bizde İl özel idare çalışanları olarak kendi aramızda kitap topladık. Yaklaşık bin civarında kitap topladık. 400-450 civarında kitabımızı da Nahit Ergene okulumuza getirdik. Biz kendi topladığımız kitapların burada değerlendiriliyor olmasından dolayı son derece mutluyuz" dedi.




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