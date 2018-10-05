İlkokulun bakım ve onarımını üniversite öğrencileri yaptı

Elazığ'da bir ilkokulun bakım ve onarımını üniversite öğrenciler yaptı.

Fırat Üniversitesi (FÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Kulübü öğrencileri "Sosyal Sorumluluk Projesi" kapsamında Yılangeçiren İlkokulu'nun eksikliklerinin giderilmesi için çalışma yaptı. Okulun bakım ve onarıma ihtiyacı olduğunu belirleyen öğrenciler, gerekli malzemeleri temin ederek, çalışmaya başladı. Eline mala ve fırçaları alan öğrenciler önce onarım yaptı, ardından boyasını gerçekleştirdi.

Amaçlarının geleceğin güvencesi olan çocuklar için bir şeyler yapabilmek ve farkındalık oluşması açısından öncülük etmek olduğuna değinen Kulübün Başkanı ve İnşaat Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Semih Akın, kendilerine destek veren hocaları sayesinde Yılangeçiren köyünde bulunan ilk okulu elden geçirip, daha güzel bir hale getirmeye çalıştıklarını aktardı.