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25 Haziran 2017 09:06

İntihara teşebbüs eden şahsı polis kurtardı

Elazığ’da bir inşaatın 3’üncü katına çıkarak intihar etmek isteyen şahsı polis kurtardı.

İntihara teşebbüs eden şahsı polis kurtardı

25 Haziran 2017 09:06


Olay, İzzetpaşa Mahallesi Şehit Binbaşı Hasan Basri Sokak’ta meydana geldi. 5 katlı bir inşaatın 3’ücü katına çıkan ismi öğrenilemeyen bir kişi intihara kalkıştı. Çevreden geçen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı ikna etmeye çalışırken itfaiye ekipleri de yere şişme branda açtı. Bu sırada aşağıda bulunan polisler şahsı oyalarken, yukarı çıkan diğer polisler ise şahsı yakalayıp içeri çekerek kurtarmayı başardı.


Şahıs, polis ekipleri kontrolünde olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil Komuta Merkezine bağlı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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