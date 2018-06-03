İranlı 2 şüpheli 5,5 kilo esrarla yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında Bingöl yolu Gülüşkür mevkiinde çalışma yaptı. Çalışma kapsamında ekipler, bir yolcu otobüsünü durdurarak narkotik köpeği ‘Duman’ ile arama yaptı. Duman, otobüste bulunan İran uyruklu M.G. ve Y.M.’nin sırt çantasına tepki verdi. Yapılan aramada çantanın içerisine gizlenmiş vaziyette 5,5 kilogram reçine esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen M.G. ve Y.M., ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.