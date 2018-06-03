Diğer
Kategoriler
03 Haziran 2018 16:48

İranlı 2 şüpheli 5,5 kilo esrarla yakalandı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin narkotik köpeğiyle yaptığı aramada İranlı 2 şüphelinin sırt çantası içerisinde 5,5 kilogram esrar ele geçirildi.

İranlı 2 şüpheli 5,5 kilo esrarla yakalandı

03 Haziran 2018 16:48


Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında Bingöl yolu Gülüşkür mevkiinde çalışma yaptı. Çalışma kapsamında ekipler, bir yolcu otobüsünü durdurarak narkotik köpeği ‘Duman’ ile arama yaptı. Duman, otobüste bulunan İran uyruklu M.G. ve Y.M.’nin sırt çantasına tepki verdi. Yapılan aramada çantanın içerisine gizlenmiş vaziyette 5,5 kilogram reçine esrar ele geçirildi.


Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen M.G. ve Y.M., ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç