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06 Ağustos 2018 10:33

İrfan Yumakgil: “Memleketini seven herkes Elazığspor’a katkı yapsın”

Elazığsporun borcunun çok yüksek olmadığına dikkat çeken ve 30 bin kişinin bin liralık bağış yapmasıyla sorunun çözülebileceğini vurgulayan Kulüp Başkanı İrfan Yumakgil, transfer çalışmalarının devam ettiklerini, 17 Ağustos’a kadar ideal kadrolarını oluşturacaklarını söyledi.

İrfan Yumakgil: “Memleketini seven herkes Elazığspor’a katkı yapsın”

06 Ağustos 2018 10:33


TY Elazığspor Başkanı İrfan Yumakgil, takımın gerçekleştirdiği antrenmanı takip ederek, gazetecilere açıklamada bulundu.


Yönetim olarak ilk toplantıda görev dağılımı yaptıklarını kaydeden Yumakgil, “Transfer politikamıza ve bütçemize uygun, bize riskler doğurmadan iyi ve ileriye dönük futbolcular almak istiyoruz. Onun için de çalışmalarımızı yapıyoruz, kamuoyu müsterih olsun. İnşallah tahtayı açacağız. Haftaya ideal kadromuzu oluşturamazsak dahi, güzel bir ekip oluşturup yolumuza devam edeceğiz. 17 Ağustos’a kadar tam kadromuzu oluşturmuş olacağız” dedi.


Takımda an itibariyle 14-15 ismin olduğunu kaydeden Yumakgil, “İdeal takımlar 26-27 futbolcudan oluşuyor. O aradaki boşluğu dolduracağız. Şu an takımdan kimseyle yollarımızı ayırmayacağız. Belki 1-2 futbolcumuzu tecrübe kazanmaları için Elaziz Belediyespor’a kiralık verebiliriz ” diye bilgi verdi.



"30 bin kişi Bin Tl verse bu iş hallolur"


Türkiye’de transfer için çok uçuk rakamlar konuşulduğuna dikkat çekmen Yumakgil, “Ben de buna karşıyım. Verebileceğin azami parayı söyleyeceksin. Hedef belirlemek için bunu maç başına yada aylığa yansıtırsın ve onların daha motive olmasını sağlarsın. Türkiye’de 5 şampiyon takımın transfer yapamama gibi durumları ortaya çıkıyor. Bizim takımımızın borcu çok müthiş bir borç değil ama biz toplum olarak bir araya gelemiyoruz. Kongreden evvel de söyledim 30 bin kişi biner lira verse bu iş hallolur. Ama kanımca 100 civarı ancak arkadaş çıktı. Bu Elazığ için üzücü bir olay. Bizi seven, memleketini seven herkes Elazığspor’a katkı yapsın. Önemli olan kulübü gelecek seneye sıfır borçla taşımak ve ligi iyi bir noktada bitirmek. Şu memlekette senede 2 futbolcuyu altyapıdan üst yapıya çıkarttırabilirsek biz iyi bir iş başarmış oluruz. Bu imkanlar Elazığ ve bölgesinde var” ifadelerini kullandı.




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