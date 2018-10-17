İş dünyasından enflasyonla topyekun mücadeleye destek

ELAZIĞ (İHA) – Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından başlatılan, ‘Enflasyon ile Topyekun Mücadele' kampanyasına destek verdiklerini belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı Asilhan Arslan, “81 il ve 160 ilçede odalarımız ve borsalarımız, enflasyonla mücadeleyi sahiplenmekte ve firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için çalışma başlatmaktadır. Bu kapsamda zorlukları birlikte aşacağız” dedi.

Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, meclis salonunda basın toplantısı düzenledi. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Arslan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından başlatılan, “Enflasyon ile Topyekun Mücadele” kampanyasına destek verdiklerini dile getirdi.

Elazığ esnafı ve üreticilerinin kampanyaya tam destek vereceklerini belirten Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, “Kampanyanın sosyal medyada yayınlanması ile birlikte çok sayıda üyemiz bizleri arayarak kampanyaya katılmaya hazır olduklarını ifade etmişlerdir. Elazığ esnafı ve üreticisi tüm halkımızla birlikte bu kampanyayı sahiplenecek ve ülke genelinde örnek olacaklardır. Fiyat istikrarı makro ekonominin durumunu yansıtan en önemli göstergelerden biridir. Türkiye 2002'den sonra mali ve siyasi istikrarla birlikte fiyat istikrarı konusunda da çarpıcı bir iyileşme elde etmiş, enflasyonun tek haneli seviyelere düşmesi sağlanmıştır. Son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağandışı hareketlerin de etkisiyle enflasyon oranı yeniden çift haneler çıkmıştır. Artan enflasyon hem alım gücü düşen vatandaşlarımızı, hem de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmalarımızı olumsuz etkilemektedir” diye konuştu.

Tüm bu sıkıntıları aşmak için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın liderliğinde başlatılan Enflasyonla Mücadele Programını son derece önemli bulduklarını ve desteklediklerini aktaran Başkan Arslan, “Zira enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. Enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadeledir. Türk özel sektörü, devletimizle birlikte topyekun bir duruş sergileyerek, elini taşın altına koymaktadır. Bu çerçevede TOBB ve odalar, borsalar, her milli konuda olduğu gibi bu konuda da ülke çapında ortak bir dayanışma içindedir. 81 il ve 160 ilçede odalarımız ve borsalarımız enflasyonla mücadeleyi sahiplenmekte ve firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için çalışma başlatmaktadır. Bu noktada özellikle vurgulamak isteriz ki, bu mücadeleye toplumun tük kesimleri ne kadar güçlü destek olursa, etkisi de o kadar büyük olur. Reel sektörden finans sektörüne, kamudan vatandaşlarımıza kadar, tüm Türkiye olarak aynı hedefe kenetlenmeliyiz. Hepimiz tek yürek ve tek ses olursak, enflasyonla mücadelede de netice alacağımıza eminiz. Hem firmalarımızın hem de milletimizin, enflasyonla topyekun mücadeleye en geniş şekilde katılacaklarına inancımız tamdır. Biz de, Elazığ TSO olarak tüm oda üyelerimizin desteğini ve bu kampanyaya katılımlarını rica ediyor ve bekliyoruz. İnanıyorum ki, Elazığ olarak gereken fedakarlığı gösterip, ülkemiz ve milletimiz için başlatılan bu iktisadi mücadele de en ön cephede yer alacağız. Kamu ve özel sektör arasındaki bu güçlü koordinasyon ve istişareyle, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci de geride bırakacağız” şeklinde konuştu.