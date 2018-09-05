İstihdam seferberliği kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında MEGİP’in hayata geçmesi ile birlikte Elazığ TSO öncülüğünde Elazığ’da çalışmalar bütün hızıyla başlatıldı. Bu kapsamda Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı Asilhan Arslan, Fırat Üniversitesi ve işveren temsilcileriyle bir araya geldi. Elazığ TSO’da bir araya gelen taraflar, belirlenen mesleklerde eğitimlerin bir an önce başlatılması hususunda mutabakat sağladı.

MEGİP Projesi ile 2 yıl boyunca mesleki eğitim kurslarının aksatılmadan devam edeceğini belirten Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, “2 yıl sonunda iş dünyasının bu sorunu büyük ölçüde karşılanacak. Projenin hayata geçmesi ile birlikte odamız tarafından iş dünyasına yönelik olarak bir anket çalışması yapılmış olup ilk aşamada, tezgahtarlık, ön muhasebe elemanı, kaynak ustası, yönetici asistanı sekreter, otomasyon teknisyen ve teknikeri, mobilya ustası, garson, ağır vasıta şoförü, çoban, hayvansal ürünlerin işlenmesi hususunda usta eleman yetiştirilmesi talepleri alınmıştır. Eğitimler protokol gereğince 160 fiili iş gününü geçmeyecek şekilde uygulanacak ve eğitimler sonrasında firmalar talep etmiş oldukları sayıda kurslarda eğitim görerek meslek sahibi olanları kendi işletmelerinde işe alacaklardır” dedi.

Ülkenin en önemli sorunlarından biri olan nitelikli eleman sorununa MEGİP ile çözüm üreteceklerini dile getiren Başkan Arslan, “İş dünyasının taleplerini sürekli olarak düzenleyeceğimiz anket çalışmalarımızla almaya devam ederek, bir sınıf açmaya yetecek talepler hemen uygulamaya geçecektir. Proje ile işsiz olup aynı zamanda bir meslek sahibi olmayan kardeşlerimiz için de çok önemli bir fırsat doğmuştur. Gerçekten bir meslek sahibi olmak ve hayatını yeni edindiği meslekle idame ettirmek isteyen herkese kapımız sonuna kadar açıktır. Alacağı eğitimle iş dünyasında çalışmak isteyen herkes İş Kurumu İl Müdürlüğüne müracaat ederek edinmek istediği mesleği belirterek kurslarımıza katılabilecektir” diye konuştu.