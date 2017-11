İşçilerin bulduğu safkan İngiliz atı iyileşti

Edinilen bilgiye göre, Elazığ- Malatya Karayolunda yaralı bir at bulan karayolu işçileri, Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne haber verdi. Kalçasında ve ayaklarında derin yaralar bulunan at, hastaneye getirilerek tedavi altına alındı. 2 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuşan ve safkan İngiliz cinsi olduğu öğrenilen at, hastanede koruma altında tutuluyor.

Elazığ-Malatya Karayolunda çalışan işçilerin ’at bulduk diye’ kendilerini aradığını ifade eden Hayvan Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Cengiz Han, “Belediye ile iletişime geçtik ve bir araç ayarladık. Aldık ve getirdik. Uzun bir süre tedaviden sonra sağlığına kavuştu. Şu ana kadar hiçbir arayan ve soranı da olmadı. Muhtemelen bir arabadan atlamış” dedi.

Atın tedavisini yaptıklarını ve burada barındırdıklarını belirten Doç. Dr. Han, “Buranın atı oldu ve alıştık artık. Safkan bir İngiliz atına benziyor. Yüksek ve kafa yapısı da büyük. Ama tabi eşkal kartı olsa daha sağlıklı bir şey söyleyebilirdik" diye konuştu.

Atın getirildiğinde doku kayıplı derin kesik yaraları, arka sol kalçasında ön ve arka eklem bölgelerinde kesik yaralar olduğunu aktaran Han, yaklaşık 2 aylık bir süreçte tedavi edilerek iyileştirdiklerini kaydetti.

5 aydır hiç sahip çıkanın olmadığını dile getiren Han, “Belki çalıntı da olabilir. Nasıl, nereden ve neden atladığını veya düştüğünü bilmiyoruz. Güzel ve uysal bir at. Isırması ve tekme atması gibi bir durumu yok. Tedavi ederken de bu kolaylığı gördük. 5 aydır burada, eğitimli bir hayvan olduğu belli" diye konuştu.