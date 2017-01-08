İşitme Engelliler Süper Ligi’nde 6. haftanın erteleme maçında Elazığ Belediyesi İşitme Engelliler futbol takımı, Antalya İşitme Engelliler futbol takımını 3-0 mağlup etti.

İşitme Engelliler Süper Ligi’nde Elazığ Belediyesi İşitme Engelliler futbol takımı, kendi evinde Antalya İşitme Engellileri ağırladı. Doğukent Sahası’nda oynanan karşılaşmada Elazığ’ın gollerini Mehmet Sert, Yavuz (k.k) ve Melih kaydederek 3-0 kazandı.

3-0 biten erteleme maçı sonucu Elazığ puanını 27’ye yükseltti ve 28 puanlı lider İstanbul Sessizler ile 2. sıradaki Manavgat Belediyespor’la aradaki puan farkını 1’e indirmeyi başardı.