İstanbul'da "Elazığ Günleri" başladı

İstanbul Yenikapı Fuar Alanı'nda 7 Ekim'e kadar sürecek olan Elazığ Günleri bugün başladı.

Elazığ Valiliği koordinesinde Belediye,Ticaret ve Sanayi odası ile ELFED'in desteğiyle bu yıl İstanbul'da yapılan Elazığ Günleri, Yenikapı Fuar alanında başladı. 4 gün devam edecek etkinliğin ilk gününde vatandaşlar Fuar alanına yoğun ilgi gösterdi. Şehrin tarihi mekanları, doğal güzellikleri, kültürel değerleri ve yöresel lezzetlerinin tanıtımı ve sunumunun yapıldığı Elazığ Günlerine gelenler, beğenisini dile getirdi.Yarın resmi açılışı yapılacak olan etkinliği bugün, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, İzmir Narlıdere Kaymakamı Süleyman Hurrem Aksoy'da gezdi.

Erzurum ve Elazığ'ın kültürünün çok yakın olduğunu ifade eden Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, İstanbul Yenikapı Fuar Alanı'nda Elazığ Günleri'nin olmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Elazığ Valiliği ve Belediyesi dahil tüm ilçeler ile yöresel ürün stantları bulunan fuar alanındaki etkinliğin 7 Ekim 2018 tarihine kadar açık kalacağı

bildirildi.