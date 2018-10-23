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İtfaiye ekipleri, asfaltı kırıp sıkışan tavuğa kurtardı

Elazığ’da su borusuna sıkışan tavuğu itfaiye ekipleri asfaltı hilti ile delerek kurtardı.

Elazığ'da su borusuna sıkışan tavuğu itfaiye ekipleri asfaltı hilti ile delerek kurtardı.


Olay, Merkeze bağlı Gümüşkavak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun altından tavuk sesini duyan vatandaşlar, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne durumu bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, tavuğun asfaltla kaplı yolun altından geçen su borusuna sıkıştığını belirledi. Bunun üzerine ekipler, hilti ile asfaltı delerek tavuğun sıkıştı yere ulaştı. Kurtarılan tavuk olay yerinde sahibine teslim edildi.

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