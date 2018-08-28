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28 Ağustos 2018 11:25

İtfaiye ekipleri, mahsur kalan hayvanları kurtardı

Elazığ’da itfaiye ekipleri tellerin arasında sıkışan kedi ile havuzda mahsur kalan köpeği kurtardı.

İtfaiye ekipleri, mahsur kalan hayvanları kurtardı

28 Ağustos 2018 11:25


Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Sarıçubuk köyünde bir bahçede bulunan sulama havuzuna düşen köpek çıkamadı. Çevredekilerinde hayvanı çıkaramaması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Bahçeye gelen ekipler, köpeği yakalayarak havuzdan kurtardı.


İkinci olay ise merkeze bağlı Kırklar Mahallesinde meydana geldi. Bahçe duvarına çıkan bir kedi, dikenli tellerin arasında sıkıştı. Bunun üzerine vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, olay yerine gelerek dikenli teli kesip kediyi kurtardı.




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