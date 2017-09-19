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19 Eylül 2017 15:39

İtfaiye eri, hayat kurtarmak isterken dayak yedi

Elazığ’da kendisinden haber alınamayan şahsın evine giden itfaiye ekiplerini, kurtarma operasyonunun ardından, yola park edilen kiralık araçlarının çekilmesi nedeniyle tepki gösteren işletmeyle alakalı çalışanlar saldırdı.

İtfaiye eri, hayat kurtarmak isterken dayak yedi

19 Eylül 2017 15:39

Olayda bir itfaiye eri yaralandı.


Olay, İzzetpaşa Mahallesi Halil Bey Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan Çizmeci Apartmanın ikinci katında tek başına yaşayan Mustafa Tutar’dan (83) bir süredir haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ile birlikte itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Sokağa giremeyen itfaiye, oto kiralama şirketine ait araçlarının kaldırılmasını istedi. Bu sırada ile itfaiyeciler arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Araçların kaldırılması ile sokağa girebilen ekipler, ikinci kata merdiven uzatarak açık olan camdan içeri girdi. İçeri giren ekipler, Tutar’ı uyurken buldu. Uyandırılan yaşlı adam hazır bekletilen sağlık ekibi tarafından da kontrol edildi.


Bu sırada binadan çıkarak araca binen itfaiye ekiplerine araçları çekilen kiralama şirketiyle bağlantılı olduğu iddia edilen kişiler saldırdı. Olayda bir itfaiye eri burnuna darbe aldı.Polis ise olaya biber gazı ile müdahale etti.


Yaralanan itfaiye eri hastaneye kaldırılırken, polis olaya karışanlarla ilgili çalışma başlattı.




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