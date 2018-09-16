İyilik için koşan esnaf, 450 kilometreyi geride bıraktı

Van'dan İzmir'e gönül köprüsü oluşturmak için koşmaya başlayan 41 yaşındaki Rıza Martaş 450 kilometreyi geride bırakarak Elazığ'a ulaştı.

İzmirli esnaf Rıza Martaş (41) iyilik köprüsü kurmak adına Van'dan İzmir'e koşarak gitmeyi hedefliyor. 1 Eylül'de Dünya Barış günü münasebetiyle Van'dan başlattığı koşuda 450 kilometreyi geride bırakan Martaş, Elazığ'a ulaştı. Martaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de olmayı hedefliyor.

Hedefinin iyilik peşinde koşmak olduğunu dile getiren Rıza Martaş, “Ben dikkat çekmesi için 1 Eylül Dünya Barış gününü seçtim. Ülkemizin en güzeli, en doğusu Van'dan başladık. İzmir'e kadar toplam 13 ilden geçerek, 76 tane yerleşim merkezinde kalarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda koşuyu bitirmiş olacağım. Günlük ortalama bir maraton koşusu olan 40 kilometre, toplamda da bin 830 kilometre koşacağım. Tamamen bir Türkiye maratonu olarak geçiyor. İnsanlara iyilik peşinde koşmak nedir, adım adım koşu üyesi nasıl olunur, yardımseverlik koşularına nasıl katılınır hakkında kısa kısa bilgiler veriyorum ve Türkiye'de bir ilk olarak inşallah güzel bir şekilde bitirmiş olacağım” dedi.

“İnsanlar çok misafirperver”

Elazığ'a kadar herhangi bir problemle karşılaşmadıklarını kaydeden Martaş, “Anlatılanlar kadar falan değil, çok çok farklı. Ben Van'dan başladım. Şimdiye kadar neredeyse 450 kilometre oldu. İnsanların misafirperverliği, güzel bir şekilde karşılamaları beni onure etti. Çok güzel dostluklar kurdum. Van'dan başladım. Tatvan, Muş, Bingöl olsun. Bugünkü durak Elazığ. İnsanların hepsi çok iyi ve misafirperver. Ülkemizin her yeri çok güzel. İyi ki koşumu Ankara'dan İzmir'e değil de, Van'dan İzmir'e yapmışım. Çok mutluyum” ifadelerini kullandı.