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26 Temmuz 2018 13:59

‘İyilik Tırı’ Elazığ’da

Lösemili Çocuklar Vakfı’nın (LÖSEV) yardım dağıtan "İyilik Tırı" Elazığ’da Lösemili çocuklara gıda, giyim, kırtasiye ve yardımında bulundu.

‘İyilik Tırı’ Elazığ’da

26 Temmuz 2018 13:59


Türkiye’nin dört bir yanında Lösemili çocuklara ve ailelerine yardım ulaştırmaya devam eden Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) "İyilik Tırı" Elazığ’a geldi. Ahmet Aytar Meydanına park eden tırdan, lösemili çocuklar ve ailelerine kıyafet, kırtasiye ve oyuncak yardımı yapıldı. Gün boyunca açık kalacak olan tır ardında Malatya’ya hareket edecek.


İyilikler tırıyla Elazığ’a geldiklerini belirten LÖSEV Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Aslı Boynueğri, “Tırımız Türkiye’nin 81 ilini geziyor. Bugün de Elazığ’dayız. Burada vakfımıza kayıtlı lösemili çocuklarımız yardımlarımızdan yararlanacaklar. Bağışçılarımızın iletmiş olduğu bağışları da bizler, 81 ilimizi gezerek yardımcı oluyoruz. Oyuncak, kıyafet ve kırtasiye ürünlerimiz var. Lösemi çocuğun ihtiyacı olan her şey mevcut. İhtiyaçları doğrultusunda kendileri seçerek alıyorlar” dedi.




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