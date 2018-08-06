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06 Ağustos 2018 15:37

İzmir kahramanının adı şehir hastanesine verildi

İzmir Adliyesine yönelik hain saldırıyı canı pahasına önleyen Şehit Polis Fethi Sekin’in adı, Elazığ Şehir Hastanesine verildi.

İzmir kahramanının adı şehir hastanesine verildi

06 Ağustos 2018 15:37


5 Ocak 2017 tarihinde İzmir’de adliyeye yönelik terör örgütü PKK tarafından saldırı girişiminde bulunulmuş, Trafik Denetleme Şubesinin motosikletli ’Şahinler’ timinde görevli 43 yaşındaki Elazığlı polis Fethi Sekin mermisi bitene kadar kahramanca çatışarak, teröristlerin etkisiz hale getirilmesini sağlamış ve şehit düşmüştü.


Kahramanca mücadele eden şehit Sekin’in adı bin 38 yataklı Elazığ Şehir Hastanesi’ne verildi. 1 Ağustos itibariyle hizmete giren ve 5 yıldızlı otel konforundaki donanımı ile göz kamaştıran hastanenin ismi, ’Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ olarak tescillendi.


Şehir Hastanesinin 1 Ağustos itibari ile hizmete başladığını belirten İl Sağlık Müdür Cahit Polat, “Daha önce Cumhurbaşkanımız Elazığ’a geldiği zaman Şehit Polis Fethi Sekin’in şehir hastanesine isminin verilmesiyle alakalı bir talimatları olmuştu. Bugün itibari ile Sağlık Bakanlığından Elazığ Şehir Hastanesinin adı, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi olarak tescillendi. Resmi yazı bize geldi. Bizde bundan oldukça memnun olduk. Tüm şehitlerimize ve Fethi Sekin’e Allah’tan rahmet diliyorum. Bu ülke kendisine hizmet edenleri hiçbir zaman unutmamıştır. Değer vermiştir. İsminin verilmesi bizi de oldukça memnun etmiştir. Bu şehir hastanemizin ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.




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