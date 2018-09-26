Jandarma ekipleri okul çevresi ve servislerini denetledi

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından okul çevresine ve servislerine yönelik yapılan denetimlerde, 4 bin 736 şahıs sorgulanırken, 20'si okul servisi olmak üzere 36 araca toplam 6 bin 198 TL para cezası kesildi.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Servis Araçlarının Denetimi Uygulaması gerçekleştirildi. 337 personelin katılımıyla gerçekleşen uygulamada 30 umumu açık yer, 32 park bahçe ile 89 okul ve çevresi kontrol edildi. Kontrollerde 4 bin 736 şahıs sorgulanırken, 437 araç ve 290 okul servisi denetlendi.

Sorgulamalar ve denetimlerde, 2 şahsa kimlik bildirmemekten dolayı işlem yapılırken, 20'si okul servisi olmak üzere 36 araca toplam 6 bin 198 TL para cezası kesildi. Yine 3'ü okul servis olmak üzere toplam 5 aracın da trafikten men edildiği öğrenildi.