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Jandarma ekipleri, ruhsatsız 3 tabanca ele geçirdi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 3 adet tabanca ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 3 adet tabanca ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre,İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler silah ve mühimmat kaçakçılığını önlemeye yönelik olarak çalışma yaptı. Jandarmanın çalışmasında Palu ilçesinin belirli noktalarında yol araması gerçekleştirildi. Durdurulan araçlarda yapılan aramada 1'i glock ve 2'si baretta olmak üzere 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 13 adet fişek ele geçirildi.


Ruhsatsız silahlarla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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