Jandarma Teşkilatının 179. kuruluş yıldönümü

kuruluş yıldönümü Elazığ’da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Narkotik ve patlayıcı uzmanı köpeklerin yer aldığı etkinlikte, bomba imha uzmanı da robotla şüpheli paketi imha etti.

kuruluş yıldönümü kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından etkinlik düzenlendi. Komando Taburunda düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı ve günün önemine dair şiirlerin okunması ile devam etti. Jandarmanın kullandığı araç ve silah sergisinin ardından İl Jandarma Komutanlığında görevli narkotik ve patlayıcı madde uzmanı köpeklerle gösteri yapıldı. Daha sonra şüpheli bir paket bomba imha uzmanı tarafından uzaktan kontrol sistemi ile imha edildi.

yılını kutlamanın mutluluğu ve heyecanını yaşadıklarını belirten İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, "Başarılarla dolu 179 yıla sahip Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin sevgi ve güvenine mazhar olmuştur. Yine tüm Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğiyle kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personelleri olarak bizler milletimizin bize olan teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmenin azim ve kararındayız" dedi.

Jandarma Teşkilatının köklü bir teşkilat olduğunu aktaran Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Ne kadar büyük bir mirasa ve sorumluluğa sahip olduğu tarihten beri üstlenip ifade ettiğini görmüş olduk. Jandarma Genel Komutanlığımızın mensupları çok şerefli bir görev yapıyor. Dünyanın en değerli ve aziz toprak parçasında görev yapmanın şerefini ve onurunu taşıyorlar. Dünyada hiçbir millete nasip olmayan aziz, şerefli ve değer yüklü bir milletin bağrından çıkıp ona hizmet ediyorlar" şeklinde konuştu.

Etkinlik, Elazığ Belediyesi Mehteran Takımı’nın gösterisi ile tamamlandı.

Programa Vali Çetin Oktay Kaldırım, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, Cumhuriyet Başsavıcısı Habib Korkmaz ve çok sayıda davetli katıldı.