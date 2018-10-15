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Jandarmanın uyuşturucu ile yakaladığı şüpheli tutuklandı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 192 gram esrarla yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 192 gram esrarla yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kaçakçılığını ve kullanımını önlemeye yönelik çalışma yaptı. Çalışmada tespit edine bir adrese operasyon yapıldı. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, evin değişik bölümlerine gizlenmiş vaziyette fişek olarak tabir edilen 14 ayrı paket içerisinde satışa hazır 192 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca suç geliri olarak değerlendirilen bir miktar paraya da el konuldu.


jandarmada ifadesi alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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