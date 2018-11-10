Kabloları çaldılar, yakmak isterken jandarmaya yakalandılar

Elazığ'da telefon kablolarını çalıp, boş arazide yakmak isteyen 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Yurtbaşı Beldesi Akmazra mahallesinde şüpheliler, telefon kablolarını çaldı. Hırsızlık olayı fark edilmesinin ardından durum jandarmaya bildirildi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaptığı çalışmada şüphelilerin kullandığı aracı belirleyerek gittikleri yönde çalışma yaptı. Ekipler, boş arazide çaldıkları kabloları yakmak için indiren 2 şüpheliyi suç üstü yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hırsızlık suçundan ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.