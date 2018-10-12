Kaçak Afganlıları taşırken kaza yapan sürücüye 38 bin TL ceza

Afganistan'dan kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan mültecileri minibüsle taşırken kaza yapıp 30 kişinin yaralanmasına neden olup kaçan ve sonrada Diyarbakır'da gözaltına alınan sürücüye 38 bin TL para cezası kesildi.

Kaza, geçtiğimiz Salı günü Elazığ'ın Sivrice ilçesi Gözeli yolu Yedipınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan'dan yurda kaçak giren 5'i çocuk 30 mültecinin bulunduğu 34 FY 1078 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 50 metrelik şarampole indi. Ağaca çarpıp duran araçta bulunan 5'i çocuk 30 Afganlı yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılırken sürücü Ramazan Z. ise kaçtı.

Kaçan sürücünün daha sonradan Diyarbakır'da jandarmaya teslim olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan sürücü hakkında "Göçmen kaçakçılığı ve taksirle yaralama" suçundan işlem yapıldı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalan sürücüye toplam 38 bin TL para cezası kesildi.

Kazaya karışan minibüsün ise maksat dışı kullanılmaktan trafikten men edildiği bildirildi.