Kadın başkanın, kadın işçileri erkeklere ‘taş' çıkarttı

Kadın Belediye Başkanın bulunduğu Elazığ'ın Keban ilçesinde kadın işçiler, erkeklerin 'yapamazsınız' sözlerine aldırış etmeden, ilçenin sokaklarını kilit parke taşıyla döşeyerek güzelleştirdi.

Elazığ'a 45 kilometre uzaklıkta bulunan, 6 bin 229 nüfuslu Keban ilçesinde Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından düzenlenen TYP kapsamında 115 kadın ve 15 erkek istihdam edildi. Kadın Belediye Başkanı Fethiye Atlı'nın görev yaptığı ilçede kadınlar temizlik işleri ile park ve bahçelerde çiçek dikimi, bakımı yapmanın yanı sıra erkeklerin 'yapamazsınız' dediği parke taşlarını da döşedi. İlçenin sokaklarını 'dantel' gibi işleyerek kilit parke taşıyla güzelleştiren kadınlar, omuz omuza verip başardıklarını aktardı.

İŞ-KUR ile Belediye personellerinin 6 aydır Keban'da hem temizlik hem de yollara taş dizme üzerine çalıştığını belirten Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, “Kadınlar, yaklaşık 1 aydır taş diziyorlar. Merak ettiler, kimse kadınların yapabileceğine ihtimal vermedi. Ancak kadınlarımız hem çok azimliler hem de yaptıkları denemelerde çok başarılıydılar. 6 ayları doldu, bugün de artık son günleri. Hüzünlüler, moralleri biraz bozuk. Biz de süreyi 3 ay daha uzatıp, 9 aya çıkartmaya çalıştık ama bir haber çıkmadı. İŞ-KUR üzerinden, 115 kadın, 15 de erkek personelimiz var. Kadınlar, 2 yıldır ve özellikle son 6 aydır Keban'da harikaydılar. Temizlik konusunda, Keban'ın sokakları, cadde araları, bahçelerin içini kısacası her tarafı tertemiz ediyorlar. Ben çok memnunum. Hem İŞ-KUR'un hem de belediyemizdeki personel, işini, görevini en iyi şekilde yerine getiriyor. Cumhurbaşkanımızın, aşk ile çalışan yorulmaz sözü vardır. Gerçekten kadınlarımız, personelimiz yorulmuyor. Verilen görevleri de hiçbir zorluk çıkarmadan, alınlarının akıyla yerine getiriyorlar. Çok güzel çalıştılar. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Omuz omuza verip başardık"

Çalıştıkları işten memnun olduklarını dile getiren 4 çocuk annesi Ayşe Dağ, “Çocuklarım okula gidiyor. Bir tanesi üniversite bitirdi. Kirada oturuyorum. Çalışmak için, bu işe başvurduk. Keban küçük bir ilçe olduğu için, iş imkanı yok. Bu işin devamlı olmasını istiyoruz. 6 ay içinde, yolları süpürdük, çöpleri topladık. Ondan sonra da parke işine başladık. İlk başlarda yapamazsınız diye tepki gösterenler oldu. Biz de arkadaşlarımızla omuz omuza vererek yaptık ve başardık" şeklinde konuştu.

İşe ilk başladıklarında çok olumsuz tepkiler aldıklarını aktaran işçilerden Beyaz İkinci, “Bir çocuk annesiyim, kızım üniversite okuyor. Öncelikle, Belediye Başkanı bize bu iş imkanı verdiği için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kadınlar yollarda ne arıyor, bu işi neden yapıyorlar veya kocaları ne iş yapıyor, diyorlardı. Hayat şartları zor olduğu için eşlerimize ekonomik destek vermek zorundayız. Biz işimizden memnunuz. İş süresi uzarsa da çok seviniriz. Süre uzasın diye gece gündüz dua ediyoruz. Arkadaşlar, bu son işimiz dedikleri zaman ben sakın son demeyin diyorum. Ben son kelimesini hiç sevmiyorum. Emekli olana kadar inşallah bu işte çalışacağız. Hem çevremizi temiz tutuyoruz hem de yaptığımız işten memnunuz” ifadelerini kullandı.