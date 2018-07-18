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18 Temmuz 2018 11:45

Kadın hentbolculardan Medical Park Hastanesine ziyaret

Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Kadın Hentbol takımı, Medical Park Elazığ Hastanesini ziyaret ederek desteklerinden dolayı plaket verdi.

Kadın hentbolculardan Medical Park Hastanesine ziyaret

18 Temmuz 2018 11:45


Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Kadın Hentbol takımı, kendilerine sponsor olan Medical Park Elazığ Hastanesini ziyaret etti.


Sene içerisinde Alanya ve Amasya’da düzenlenen turnuvalarda dereceler elde ettiklerini belirten Kulüp Başkanı İsmail Bayraktar, “Alanya’da yapılan minikler açık alan turnuvasında Türkiye 4’üncüsü ve Amasya’da yapılan minikler il karmasında Türkiye 2’incisi olduk. Bu çocuklar genelde 2007 doğumlular. İçlerinden mini mini dediğimiz yaşları daha küçük olan sporcularımız da var. Bunlar bizim lig takımımızın alt yapıları. Medical Park Hastanesi’de bu sene bizlere her konuda destek oldu. Spor için sağlık, sağlık için de spor önemli” dedi.


Hastane olarak hem profesyonel hem de amatör liglerde mücadele eden tüm sporcuların yanında olmaya gayret ettikleri vurgulayan Medical Park Elazığ Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Mahmut Yıldız, “Genç kardeşlerimizin bizleri ziyaretleri mutlu etti. Kendilerini de daha önceden şahsen tanımadığıma gerçekten çok pişman oldum. Ama bir sonraki yıl bire bir takip etme sözü veriyorum. Birlikte daha büyük başarılara adım atmak istiyoruz” diye konuştu.


Ardından Kulüp Başkanı Bayraktar, Hastanenin Genel Müdürü Op.Dr. Mahmut Yıldız ve Kurumsal iletişim Müdürü Esin Yamaç Erten’e desteklerinden dolayı plaket verdi.




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