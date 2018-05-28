Kadınlar hem geleneklerini yaşatıyor, hem ekonomilerine katkı sağlıyor

El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından unutulmaya yüz tutmuş motiflerin yaşatılması ve sürdürülmesi için geleneksel el nakışları kursu açıldı. Kurslara katılan 20 kadın, usta öğreticiler sayesinde unutulmaya yüz tutmuş tel kırma sanatını öğreniyor. Abiye çanta, havlu ve vitrin takımı gibi ürünler yapan kadınlar, hem yaptıkları ürünlere satarak hemde verilen günlük ücret sayesinde ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Evde oturan kadınların kendilerinin yapabilecek bir iş ile aile katkısına küçükte olsa destek sağladığını belirten El Nakışları Kurs Hocası Meral Çiçek, “Bayanlarımız sabah 08.00 gelip 13.45’te çıkıyorlar. Burada Elazığ Palu yöresine ait tel kırma işi, kale içi işi yapıyorlar. Abiye çantaları havlu ve vitrin takımı gibi işleri kursiyerlerimiz yapıyorlar. 1 Mart’ta başladık Ağustosun 10’unda da bitecek. 5 ay 10 gün süren bir kursumuz şu an devam edeceğiz. Öğrendikten sonra kendileri hediye amaçlı ya da çevrelerinde görüp de istedikleri zaman bunu ücretli bir şekilde çevrelerine yapıp aile bütçesine katkıda sağlıyorlar"dedi.

Geleneksel ev nakış kursuna katıldıklarını dile getiren kursiyer Güler Çınar ise, “Şu andaki sınıf ortamımız çok güzel ve güzel işler öğreniyoruz. Genç kızlarımız kendilerine çeyiz yapıyor. Güzel çantalar yapıyoruz. Şu anda İŞKUR destekli olduğu için aile bütçesine küçükte olsa bir katkıda bulunuyoruz. Bundan sonra da sertifika alacağız. Birkaç arkadaşımız kendi iş yerini açarak aile bütçesine katkıda bulunmak istiyor. Eşe dosta hediye yapıyoruz”diye bilgi verdi.