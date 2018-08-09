Kadınların el emeği ürünleri ilgi görüyor

Tarihi Harput Mahallesinde Elazığ Belediyesi tarafından açılan ve uzun süredir hizmet veren "El Emeğe Göz Nuru Çarşısı"na ilgi her geçen gün biraz daha artıyor. Şehir içinden ve şehir dışından Harput’a gelenlerin uğrak mekanları arasında yer alan çarşı, evlerinde üretim yapan kadınlara da ekonomik kazanç sağlıyor. Çarşıda, dantelden, iğne oyasına, örgüden, nakış işlerine, takıdan, taş işlemeciliği başta olmak üzere kadınların ürettiği bir çok ürün bulunuyor.

Çarşıyı gezenler, kadınların kendi emeklerini sergileyip ekonomik kazanca dönüştürmesinin önemli olduğuna değinerek, onlara bu imkanı sağlayanların da takdiri hak ettiğini söyledi.