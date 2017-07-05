Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 13:31

Kadir Bekmezci, Elazığspor yolunda

TFF 1.

Kadir Bekmezci, Elazığspor yolunda

05 Temmuz 2017 13:31

Lig ekiplerinden Elazığspor, son olarak Boluspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Kadir Bekmezci’yle prensipte anlaştı.


Yaşanan yönetim sıkıntısını geride bırakan Elazığspor’da dış transfer çalışmalarına hız verildi. Bordo-beyazlı ekip, bu kapsamda son olarak Boluspor’da forma giyen Kadir Bekmezci ile prensipte anlaşmaya vardı. Elazığ’da yerel bir televizyon kanalına konuk olan Elazığspor 2. Başkanı Karahan Çelik, bu iddiayı doğrulayarak prensipte anlaşmaya vardıklarını ifade etti.


Belçika’da 1985 yılında doğan Kadir Bekmezci, Türkiye’de Hacettepe, Sivasspor, Antalyaspor ve Boluspor gibi takımların formasını giydi.


Öte yandan Elazığspor , Manisaspor’dan stoper Erman Bulucu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    35°C
ELAZIĞ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:49
  • Güneş :04:57
  • Öğle :12:39
  • İkindi :16:34
  • Akşam :19:59
  • Yatsı :21:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!