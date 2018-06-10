Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Ramazan ayının 27.günü Kadir Gecesi’nde camiler doldu taştı. Elazığ’da da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar başta İzzetpaşa Camii olmak üzere tüm camileri doldurdu. Camileri dolduran Müslümanlar ellerini semaya açıp dua etti.

İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya gecenin önemi hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Camilerin dolduğu gecede, dışarıda kalan cemaat de cami avlusunda yer bularak geceyi namaz kılıp dualarla geçirdi. Namaz sonunda İzzet paşa Vakfı tarafından vatandaşlara Ramazan şerbeti ikram edildi.