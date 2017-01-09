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09 Ocak 2017 15:31

Kahraman polis Fethi Sekin’in eşi: “Eşimle gurur duyuyorum, vatan sağ olsun”

Kahraman polis Fethi Sekin’in eşi: “Eşimle gurur duyuyorum, vatan sağ olsun”

09 Ocak 2017 15:31

İzmir’deki terör saldırısında daha büyük bir faciayı önleyen ve teröristlerle son mermisine kadar çatışarak şehit düşen Elazığlı polis memuru Fethi Sekin’in eşi Rabia Sekin, “Eşimle gurur duyuyorum. Çocuklarımın babasız kalmasına üzülüyorum. Vatan sağ olsun” dedi.
İçişleri ve Adalet eski Bakanı Mehmet Ağar, İzmir Adliyesine düzenlenen hain saldırıda teröristlerle silahının son mermisine kadar çatıştıktan sonra vurularak şehit düşen ve olası daha büyük bir faciayı önleyen Elazığlı polis memuru Fethi Sekin’in ailesine telefonla taziye dileklerinde bulundu.

“Çocukların her şeyiyle ilgileneceğim”
Şehit polisin eşi Rabia Sekin’e taziyelerini ileten Ağar, “Emin olun 24 saat hizmetinizdeyim. Ben ve arkadaşlarım üstümüze düşeni yapacağız. Çocuklarınızı üniversite eğitimlerini bitirene kadar okutacağız. Çocuklarının her şeyiyle ben ilgileneceğim. Merak etmeyin” dedi.
Ağar ile telefonda konuşan Rabia Sekin ise eşiyle gurur duyduğunu anlatarak, “Çocuklarım babasız kaldı. Acımız çok büyük. Vatan sağ olsun” ifadelerini kullandı.

“Hepimizin kahramanı oldu”
Şehit polisin öğretmen kardeşi Vedat Sekin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın kendilerini aradığını anımsatarak, “Herkes yanımızda. Bu gurur sadece ben ve ailemin değil, bütün Türkiye’nin gururu. Hepimizin kahramanı oldu. Bu nedenle dik duruyoruz, asla eğilmiyoruz. Hiçbir zamanda bu ülkeyi bölemeyeceklerini söylemeye çalışıyoruz. Acımız büyük ama gurur daha fazla, devlet büyüklerimiz, çocuklar için çok fazla şey söylediler bunları değerlendireceğiz. Devlet yanımızda olduğu için herhangi bir şüphemiz yok” diye konuştu.



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