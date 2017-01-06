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06 Ocak 2017 13:23

Kahraman polisin özgeçmişi

Kahraman polisin özgeçmişi

06 Ocak 2017 13:23

İzmir Adliyesi önünde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen ve büyük bir faciayı önleyen kahraman polis memuru Fethi Sekin’in naaşı yarın Elazığ’da son yolculuğuna uğurlanacak.
1 Kasım 1973 doğumlu evli ve 3 çocuk babası olan 22 yıllık polis memuru Fethi Sekin’in, özgeçmişi şöyle:
Mehmet Zeki ve Hatun Fethiye Sekin’in çiftinin 7 çocuğundan biri olan şehit polis memuru Fethi Sekin, Elazığ’ın Baskil ilçesi Doğancık köyünde dünyaya geldi. İlk, orta ve liseyi Elazığ’da okuduktan sonra başarılı bir şekilde sınavına girdiği Polis Meslek Yüksek Okulu’nu kazandı. 1995 yılında Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu’ndan mezun olan şehit Sekin, ilk olarak Kilis’te göreve başladı. 1999 yılında Bingöl’e atanan Sekin, 2002 yılında şark hizmetini tamamlayarak İzmir’e tayin oldu. Yaklaşık 14 yıldır İzmir’de görev yapan şehit Sekin’in naaşı bugün Elazığ’a getirilecek, yarın ise törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
10 Kasım’da annesini kaybeden, babası Mehmet Zeki Sekin’in de rahatsızlığı nedeniyle ameliyat geçirdiği ve hastanede olduğu öğrenilen şehit Sekin’in yakınları, şehidin, ailenin en büyük çocuğu olduğunu ve polis olduktan sonra kardeşlerinin okuması için büyük çaba gösterdiğini belirtti.
Şehit Sekin’in bir kardeşinin polis, bir başka kardeşinin de öğretmen olduğu belirtildi.
Öte yandan, facebook şehit Fethi Sekin’in sosyal medya hesabını “Anılaştırılmış hesap” olarak değiştirdi. Sosyal medya üzerinde birçok kişi Sekin ile ilgili anısını paylaşırken, kahramanlığı ile ilgili de gurur duyduklarını belirtti.



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