Kahraman Şehidin, babası kaza da yaralandı

Hastanede tedavi altında bulunan baba Sekin’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, önceki gün merkez Atatürk bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehit Polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin’e, bir minibüs çarparak olay yerinden kaçtı. Yaralanan şehit babası, Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaburgasında 5 kırık olduğu belirlenen baba Sekin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şehit babasını Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Fırat Üniversitesi Rektörü Kutbeddin Demirdağ, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül’de ziyaret etti.