Kahraman şehit, 2 ay önce vefat eden annesine böyle ağıt yakmış

İzmir Adliyesi’ne yönelik terör saldırısında mermisi bitene kadar kahramanca mücadele eden ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesini sağlayan şehit polis Fethi Sekin’in, 10 Kasım 2016 tarihinde vefat eden annesi Hatun Fethiye Sekin için söylediği ağıtın ses kaydı ortaya çıktı.
Evli ve 3 çocuk babası Şehit Sekin’in, şehit düşmeden bir günce kaydettiği ağıtı, amcaoğluna gönderdiği öğrenildi. Şehit Sekin, annesine yaktığı ağıt dinleyenlerin derinden etkiliyor. Şehit Sekin, annesine yaktığı ağıtta şöyle diyor:
"Sen bu şehrin en güzelisin,
Sen yoksun diye çaresiz kaldık.
Sen bu şehrin en güzelisin,
Sen yoksun diye çaresiz kaldık.
Kapının önünde günden güne ölüyorum
Kapı burada, sen yoksun, gözükmüyorsun
Bugün cuma, sen mezardasın
Kalk anne, evimize gidelim
Babam evde yalnız kaldı
Anne anne, kurban anne
Babam evde yalnız kaldı
Anne anne, kurban anne
Rehberimde numaran
En üstte yazılı anne
Rehberimde numaran
En üstte yazılı anne
Aramaya kıyamıyorum, korkuyorum
Sen cevap vermezsin diye
Aramaya kıyamıyorum, korkuyorum
Senin sesini duyamam diye
Dünya malı ne şirindir
Anne anne kurban anne
Dedim gelin yapmayın böyle
Ben acını taşıyamadım
Acın kalbimde taşa döndü
Ben acını taşıyamadım
Acın kalbimde taşa döndü
Anne seni çok özledim
Anne anne kurban anne
Anne seni çok özledim
Anne anne hayran anne.”