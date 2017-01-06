Kahraman şehit Fethi Sekin’in naaşı memleketine getirildi

İzmir Adliyesi önünde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen ve büyük bir faciayı önleyen kahraman polis memuru Fethi Sekin’in naaşı memleketi Elazığ’a getirildi.

Dün, İzmir Adliyesi önünde teröristlerin bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla düzenlediği terör saldırısında, kaleşnikofla ateş eden teröristlerden birini tabancasıyla öldürüp, son mermisine kadar çatışan ve daha sonra şehit düşen 3 çocuk babası 44 yaşındaki Trafik Polisi Fethi Sekin’in naaşı uçakla Elazığ Havalimanına getirildi. Şehidin naaşı meslektaşları tarafından uçaktan alınarak omuzlarda cenaze aracına kadar götürüldü. Şehidin eşi Rabia, oğlu Tolunay (16), kızları Dila (15) ve Nisa Sekin (8) ile birlikte diğer kardeşleri de şehidin bulunduğu uçakla geldi.

Şehidi Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Garnizon Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, diğer protokol üyeleri askeri ve emniyet personeli ile çok sayıda vatandaş karşıladı.

Dualarla cenaze aracına alınan şehidin naaşı Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.



Şehit için tören cumartesi günü

Kahraman şehit Fethi Sekin’in için tören yarın Elazığ’ın merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Baskil ilçesinde düzenlenecek. Cumartesi günü hastaneden alınacak olan şehidin naaşı, Olgunlar Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda bulunan baba Mehmet Zeki Sekin’in evine helallik için getirilecek. Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı Baskil İlçesi Merkez Camii’ne götürülecek. Öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından şehidin naaşı köyü Doğancık’ta aile mezarlığına defnedilecek.

2014 yılında görevi sırasında otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve tedavisinin ardından tekrar görev başı yapan şehit polis memuru Fethi Sekin, 10 Kasım 2016 tarihinde de annesi Hatuna Fethiye Sekin’i kaybetmişti.