Diğer
Kategoriler
16 Ağustos 2018 13:49

Kahveyle kaplı 8 kilo 700 gram eroin ele geçirildi

Elazığ’da polis köpeği Şimşek’le yapılan aramada bir aracın kapılarına zulalanmış üzeri kahveyle kaplı 8 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.

Kahveyle kaplı 8 kilo 700 gram eroin ele geçirildi

16 Ağustos 2018 13:49


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada, Bingöl yolu üzerinde yapılan yol kontrolleri sırasında şüpheli bir araç durdurularak narkotik köpeği Şimşek’le arama yapıldı. Yapılan arama sonucu kapı içlerine zulalanmış ve dış yüzeyleri kahve ile kaplanmış vaziyette toplam 20 paket içerisinde 8 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan biri kadın 2 şüpheli, gözaltına alındı.


Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç