Kahveyle kaplı 8 kilo 700 gram eroin ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada, Bingöl yolu üzerinde yapılan yol kontrolleri sırasında şüpheli bir araç durdurularak narkotik köpeği Şimşek’le arama yapıldı. Yapılan arama sonucu kapı içlerine zulalanmış ve dış yüzeyleri kahve ile kaplanmış vaziyette toplam 20 paket içerisinde 8 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan biri kadın 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.