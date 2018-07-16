Kaleci Kaan, Elaziz Belediyespor’da

TFF 3. Lig 2. Grup’ta yeni sezonda Elazığ’ı temsil edecek olan Elaziz Belediyespor, dış transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı - Lacivertli ekip, son olarak 2. lig takımlarından Tuzlaspor’da forma giyen kaleci Kaan Kars ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Orduspor altyapısından yetişen ve Karadeniz ekibiyle çeşitli lig deneyimleri yaşayan Kaan, geçen sezonu Tuzlaspor’da tamamladı.

Elaziz Belediyespor Kulübü’nden yapılan açıklamada; “Profesyonel futbol takımımız son olarak Tuzlaspor’da görev yapan 24 yaşındaki kaleci Kaan Kars ile 2 yıllık mukavele imzalamıştır. Kaan’a hoş geldin diyor, kırmızı - lacivertli formamızla başarılar diliyoruz” denildi.