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16 Temmuz 2018 13:38

Kaleci Kaan, Elaziz Belediyespor’da

Elaziz Belediyespor, son olarak Tuzlaspor’da oynayan kaleci Kaan Kars ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kaleci Kaan, Elaziz Belediyespor’da

16 Temmuz 2018 13:38


TFF 3. Lig 2. Grup’ta yeni sezonda Elazığ’ı temsil edecek olan Elaziz Belediyespor, dış transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı - Lacivertli ekip, son olarak 2. lig takımlarından Tuzlaspor’da forma giyen kaleci Kaan Kars ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Orduspor altyapısından yetişen ve Karadeniz ekibiyle çeşitli lig deneyimleri yaşayan Kaan, geçen sezonu Tuzlaspor’da tamamladı.


Elaziz Belediyespor Kulübü’nden yapılan açıklamada; “Profesyonel futbol takımımız son olarak Tuzlaspor’da görev yapan 24 yaşındaki kaleci Kaan Kars ile 2 yıllık mukavele imzalamıştır. Kaan’a hoş geldin diyor, kırmızı - lacivertli formamızla başarılar diliyoruz” denildi.




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