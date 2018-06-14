Kalp hastalarına bayram uyarısı

Dr. M. Necati Dağlı, bayramın yaz mevsimine denk gelmesi nedeniyle kalp hastalarının 3 ana ve 3 ara öğün olarak diyabet hastalarının yaptığı gibi sağlıklı ve düzenli beslenmeleri gerektiğini söyledi.

Medical Park Elazığ Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. M. Necati Dağlı bayramda kalp hastalarına ve vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Bayramın yaz mevsimine denk geldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, kalp hastalarının şekerli, yağlı ve tuzlu gıdalardan uzak durmalarını önerdiğini ifade etti.

Kalp hastalığı olan kişilerde beslenme alışkanlığının çok önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Dağlı, “Düzenli beslenme ve egzersiz yapmak ve yaşamın yediden düzenlenmesi dediğimiz bu tavsiyeler ömrü uzattığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Kalp hastalarında yaşam modifikasyonu mevsime göre de değişmektedir. Dini inançlarımız gereği tutuğumuz oruç ve sonrasında eski beslenme alışkanlıklarına geçme döneminde bazı hassasiyetlerimiz var. Ramazan ayında günde 2 öğün beslenilmektedir. Biz hastalarımıza Ramazan’da iftar ve sahur gibi öğünde ağır yemek yerine daha yayarak daha uzun sürede daha hafif yiyeceklerle aynı miktardaki besinin yeme süresini uzatarak az besinle çok doyma hissi oluşturmak sureti ile yapılmasını tavsiye ediyoruz. Doyma hissi mide ve beyinle alakalıdır. Yani mideyi kısa sürede çok fazla doldurarak mide geriminin artırılması sureti ile doyma hissi olabiliyor veya çok daha az besini daha fazla çiğneyerek ve yavaş yavaş yiyerek beyin uyarılması ile doyma hissi oluşabilmekte. Dolayısı ile az besini daha uzun surede tüketilmesini tavsiye ediyoruz" dedi.

“Yemeği fazla çiğnemek doyurucu oluyor"

Yemeklerin daha fazla çiğnenmesiyle daha az yiyecekle doyulabileceğinin altını çizen Dağlı, "Kalp hastası birisi yeniden kalp krizi geçirmesi veya yemekten sonra rahatsızlıklarının artması nefes darlığı olma ihtimalini bu şekilde düşürebiliyoruz. Bayramın yaz aylarına denk gelmesi nedeniyle biz hastalarımıza şekerli tuzlu ve yağlı besinlerden uzak durmalarını şiddetle öneriyoruz. Bazı kanallarda şöyle yağlı besinler öneriliyor. Ama yağlı yiyeceklerin kalp hastalıklarına zemin hazırlaması kalp hastalığı olan birinin tekrardan kalp krizi geçirme riskini artırdığı tüm dünya tarafından kabul edilmiş bir bilimsel gerçektir. Asla bizde hiçbir besinden mahrum bırakmıyoruz. Diyet listemizde hiçbir yiyeceği tam olarak yasaklamıyoruz ancak, az tüketilmesini ve tükettiğini yakılmasını yani egzersiz yönüyle yakılmasını tavsiye ediyoruz. Sigara içmeyin dediğimiz gibi egzersiz yapın dediğimiz gibi bazı yiyecekleri az yemelerini bazılarını orta derecede yemelerini bazılarını da rahatça tüketebilmelerinde bir sakınca yok diyoruz” ifadelerini kulandı.

"Akşam hafif yiyin"

Bayramın yaz aylarına geldiği şu günlerde hastalara 3 ana öğün ve 3 ara öğün olarak aynı diyabet hastalarının yaptığı gibi sağlıklı ve düzenli beslenmelerini söylediklerini ifade eden Dağlı, "Sabah kahvaltısının daha güçlü olmasını akşam yemeğinin de daha hafif olmasını söylüyoruz. İnsanların aşırı açlık sonrası aşırı yemek yemeleri oluyor. Kanın büyük kısmı alınan besinleri öğütmek ve sonrasında kana emebilmek için bağırsaklara gidiyor. Ağır ve çok yenmesi durumun kalp ve beyine giden kan miktarı azalmakta ve kalp hastalarının göğüs ağrılarının olmasına nefes darlığının olmasına hatta yemek sonrası çarpıntının bile olmasına neden olabilmektedir” diye konuştu.