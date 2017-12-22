Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Fırat Üniversitesinde (FÜ) Kamu Denetçiliği ve Üniversiteler konulu konferansa katıldı. Malkoç, konferansta Kamu Denetçiliği ve 28 Şubat davasında savcının mütalaayı vermesi hakkında bilgi verdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 2013 yılından beri şikayetler alıp incelediğini belirten Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Kamu Denetçiliği Kurumu, kamu hizmetlerinin kalitesinin ombudsmanlık incelemesinde artırılması, iyi yönetim ilkelerini yenileşmesi, insanımızı hak arama kültürünü yaygınlaştırmak, hukuk devletinin yerleştirmek ve Türkiye’de denetim yoluyla şeffaflığı sağlamak için kurulmuştur. Üniversitelerle yakın çalışma içerisindeyiz. Türkiye’de 184 tane üniversite, 7 milyon 200 bin üniversite öğrencisi var. Rektörlerimize ombudsmanlık kulüpleri kuralım diye yazı gönderdik. Hak arama kültürü, hukukun yerleşmesi için üniversitelerle çalışmamız lazım. Önümüzdeki yıllarda bu ilişkiyi daha da artıracağız” dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumunun kamunun vicdanı olduğunu dile getiren Malkoç, “Kamu Denetçiliği Kurumu vatandaşla idare arasındaki köprüdür. Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin eksikliğini vatandaş lehine gidermek için vatandaşın avukatıdır. Biz idareye de kararlarımızla yol gösteren bir kurumuz. Vatandaşın avukatı, idareye de yol gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

28 Şubat davasında savcının mütalaayı vermesi ile ilgili açıklamalarda da bulunan Malkoç, “Milletin helal oylarıyla seçilip başbakanlığa gelmiş insanı tank yürüterek, silahla tehdit ederek onun başbakanlıkta indirenler şimdi adliyede hesap veriyorlar. Biz adaletten yanayız. Aynı şey 15 Temmuz’da yapıldı. Gerek 15 Temmuz yargılamaları gerekse 28 Şubat yargılamaları bu millette demokrasinin kökleşmesi ve hukukun yerleşmesi için mihenk taşıdır” diye konuştu.

FÜ Tıp Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen programa Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un yanı sıra FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ve davetliler katıldı.