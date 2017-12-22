Dağınık İslam ülkelerini bir araya getirdi. Dün BM’de 128’e 9 Türkiye’nin, İslam aleminin, insanlığın istediği bir karar çıktı. Diplomatik alanda Kudüs’e haksızlık yapanların hezimeti oldu. ABD’yi yönetenler diplomatik alanda mağlup oldu" dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç birtakım ziyaretler ve Fırat Üniversitesi’nde konferans vermek üzere Elazığ’a geldi. Malkoç ilk ziyaretini Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasına yaptı. Elazığ TSO’da Başkan İdris Alan’la görüşen Malkoç, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dün oylanan Kudüs konusu ve 28 Şubat davası hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Türkiye’de ekonomi, sağlık alanında ciddi mesafeler alındı. Eğitimde altyapı tamamlandı. Özellikle yeni dönemde eğitim alanında gerek, ilkokul, ortaokul, lise gerekse üniversitelerde önemli atılımlar olacaktır. Özellikle Türkiye’nin savunma sanayinde mesafe alması ve son 15 yıldan beri siyasi istikrarını bulmuş olması önemli avantajlarıdır. Bu avantajları da çok iyi kullanan bir devlet büyüğümüz olan cumhurbaşkanımız var. Son Kudüs meselesinde de bu çok net ortaya çıktı” diye konuştu.

"Kudüs’e haksızlık yapanların hezimeti oldu"

Malkoç, “ABD Başkanı çok yanlış bir kararla Amerika büyükelçilerinin Kudüs’e taşınmasına ve İsrail’in başkenti olmasına karar verdi. Dünyada kimseden ses çıkmıyordu ama bu milletin yiğit evladı cumhurbaşkanımız İslam Birliği Teşkilatı’nı topladı. Dağınık İslam ülkelerini bir araya getirdi. Dün BM’de 128’e 9 Türkiye’nin, İslam aleminin, insanlığın istediği bir karar çıktı. Diplomatik alanda Kudüs’e haksızlık yapanların hezimeti oldu. ABD’yi yönetenler diplomatik alanda mağlup oldu” ifadelerini kullandı.

Dün kendilerini iki şeyin sevindirdiğini aktaran Malkoç, “Bunlardan birisi BM’ye Türkiye’nin taşıdığı Kudüs kararının uluslararası hukuka göre ve insanlığın geleceğine uygun olarak sonuçlanmasıdır. Diğeri ise yaklaşık 20 yıldan beri toplumun vicdanını yaralayan ve tesirleri olumsuz etkileyen 28 Şubat faillerinin suçlularının mahkemede hesap vermesi ve de savcının da mütalaayı vermiş olmasıdır. Biz o dönemi yaşadık. Ben rahmetli Erbakan hocanın yanındaydım. Erbakan hocanın hangi ıstırapları çektiğini, nasıl haksızlıklar yapıldığını biliyorum. Haddini bilmez bir general kalktı başbakana küfür etti. Dönemin genelkurmay başkanına müracaat edildi, dönemin genelkurmay başkanı ‘Gerekirse daha ağırını yaparız’ dedi. Erbakan hocamıza genelkurmayın koridorlarında düşük rütbeli, milletimizi ve TSK’yı temsil etmeyen haysiyeti kırık insanlar omuz attı. Tankları yürüterek balans ayarı yapmak isteyenlere adalet balans ayarını yapıyor. Savcının mütalaası dosyaya da uygundur. Mahkemenin kararını hep beraber bekleyeceğiz. Türkiye şimdiye kadar yapılan hukuksuzluklardan kurtuluyor. Türkiye daha emin adımlarla istikbale yürüyor” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Malkoç ve Başkan Alan birbirlerine hediye takdim etti. Malkoç’a ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Dumandağ da eşlik etti.