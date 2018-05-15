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15 Mayıs 2018 11:27

Kamyonetin zulasında kaçak sigara ele geçirildi

Elazığ’da bir kamyonetin kasasına yapılan özel bölmede bin adet kaçak sigara ele geçirildi.

Kamyonetin zulasında kaçak sigara ele geçirildi

15 Mayıs 2018 11:27


Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Diyarbakır Yolu Maden İlçesi Gezin Karakolu önünde uygulama yaptı. Jandarma ekipleri, uygulamada Suriye uyruklu bir şahsın kullandığı kamyonetten şüphelendi. Bunun üzerine tütün kokusuna duyarlı jandarma köpeği "Akça" ile arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine yapılan incelemede kasada özel bir bölme fark edildi. Demir saçla kapatılan özel bölmeyi açan jandarma ekipleri bin adet kaçak sigara ele geçirdi.


Olayla ilgili şahıs gözaltına alındı.




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