Kanadı kırık leyleğe fizik tedavi uygulanıyor

Elazığ'da kanadı kırık halde bulunan ve bir daha uçamama gibi bir durumu oluşan leyleğe fizik tedavi uygulanarak tedavisi yapılıyor.

Elazığ'ın Keban ilçesinde vatandaşlar tarafından yol kenarında bulunan ve uçamadığı fark edilen leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Leylek buradan tedavi için Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine getirildi. Yapılan tetkikler sonucu leyleğin sağ kanadında eklem içi bir kırık olduğu ve kendiliğinden yanlış kaynadığı tespit edildi. Ömür boyu uçamama riski olan leyleğe merhem ve fizik tedavi uygulanmaya başlandı. Leyleğin gerekli tedavilerinin tamamlanmasının ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine teslim edilmesinin planlandığı bildirildi.

Leyleğin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden geldiğini dile getiren FÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Eren Polat, "Leyleğin sağ kanatta eklem biçiminde bir kırığı olmuş. Bu kaynadıktan sonra bize getirilmişti. Eklem içi bir kırık olduğu için çok yapılacak bir müdahale olmadığından dolayı biz sadece o bölgede kanatlarını tam açması için rahatlatıcı tedavilerde bulunduk. Bunun için bir süredir merhem uygulamaları yapıyoruz. Onun dışında kanadı yavaş, yavaş açarak germeye çalışıyoruz. Bu şekilde fizik tedavi uygulaması yapıyoruz” dedi.

Son dönemlerde sağ kanadını bir miktar daha açabildiği ama uçma konusunda ömür boyu bir sıkıntısının olacağının vurgulayan Polat, "Bunun için de doğaya bırakmak yerine Gaziantep'deki hayvanat bahçesiyle iletişime geçip orada ömür boyu yaşayabileceği bir alan oluşturmak istiyoruz. Bir daha uçması eklemdeki kırığın eklemin içerisinde kaynamasından dolayı biraz zor. Bu sebepten dolayı büyük ihtimalle uçamayacak. Yine de bir ümidi var. Normal uzun bir kemiği olsa kemiği kırıp tekrar operasyonla eski haline getirmek gibi şeyler olabiliyor. Ama eklem içi bir kırık ve üzerinden uzun bir zaman geçtiği için bu tarz operasyonlar biraz daha zor” şeklinde konuştu.