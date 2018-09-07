Kaputa gizlenen 2 kilo esrar ele geçirildi

Edinile bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında , Arıcak ilçe girişinde yapılan yol kontrolü esnasında durdurulan bir otomobil sürücüsünün şüpheli ve panik hareketler yapması üzerine araç, ekiplerce detaylı bir şekilde arandı. Arama sonucunda aracın kaput bölümünün arasındaki boşluğa zulalanmış poşetlere sarılı bez torba içinde 2 kilogram toz esrar ele geçirildi. Şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde ticareti suçundan ifadesi alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.