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Kaputa zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada kaputa zulalanmış 1 kilo 150 gram esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada kaputa zulalanmış 1 kilo 150 gram esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Arıcak İlçe Emniyet ekipleri, ilçe uygulama noktasında şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta detaylı arama yapan polis, kaput içerisine gizlenmiş vaziyette 1 kilo 150 gram esrar ele geçirdi.


Uyuşturucu madde ele geçirilmesinin ardından araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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