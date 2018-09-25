Kaputa zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada kaputa zulalanmış 1 kilo 150 gram esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada kaputa zulalanmış 1 kilo 150 gram esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Arıcak İlçe Emniyet ekipleri, ilçe uygulama noktasında şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta detaylı arama yapan polis, kaput içerisine gizlenmiş vaziyette 1 kilo 150 gram esrar ele geçirdi.
Uyuşturucu madde ele geçirilmesinin ardından araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.