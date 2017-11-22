Kar yağdı, kış lastiği yoğunlu erken başladı

1 Aralık tarihi ile birlikte, şehirlerarası yollarda seyahat eden tüm araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu başlıyor. Ancak kar yağışının Türkiye genelinde bir çok ilde olduğu gibi Elazığ’da da erken başlaması lastikçilerde yoğunluğu erkenden başlattı. Yasağa 10 gün kala, kar yağışı ile birlikte sürücüler, araçlarının lastiğini değiştirmeye başladı.

Öte yandan 1 Aralık’tan itibaren kış lastiğini taktırmayanlara trafik ekipleri tarafından 715 lira ceza kesileceği bildirildi.

18 yıldır lastikçi olduğunu belirten Abbas Yeşilkaya, “1 Aralık itibariyle kış lastiklerinin değişimi zamanı geldi. Bizde de yoğunluk başladı. Hava sıcaklığı eksinin altına düştüğü zaman araçta kış lastiğine ihtiyaç duyulur. Aracın lastiği kışın değişilmesi gerekiyor. Nisan ayında ise yaz lastiği takılması gereklidir. 1 Aralık itibariyle kış lastiği takmayan ticari gruplara ceza geliyor. Binek araçlarda ise ceza yok ama kış lastiği takılmasına gerek var. Çünkü aracın yere sağlam basması için 4 lastiğinin değişime ihtiyacı vardır. Kışın yolda kalmamak için kış lastiği takılmalıdır” dedi.

Aracına kış lastiği taktıran Murat Özcan ise, “1 Aralık itibariyle kış lastiği takma zorunluluğu olduğundan dolayı yoğunluk başlamadan aracımın lastiğini değiştirmek istedim. Kış ve yaz lastikleri arasında çok fark var. Kar yağdığında kış lastiğiyle birlikte aracımız daha güvenli olacak. Onun için aracımızın lastiğini değiştirdik. Bu şekilde hem kendimizi hem aracımızı hem de yayaları güvene aldık” diye bilgi verdi.

Kış lastiğinin can güvenliği için faydalı olduğunu dile getiren araç sahiplerinden Mehmet Lütfü Çakaroğlu, “Herkesin aracına kış lastiği takmasını tavsiye ederim. Ben geçmişte aracıma kış lastiği takmamıştım. Arabam kış mevsiminde kaydı ve kaldırıma aracımı vurdum. Aracımın bin 500 TL masrafı oldu. Her vatandaşa kış lastiğini zamanında takmasını öneririm” ifadelerini kullandı.