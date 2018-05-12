Karataş: “Kongrede aday olmayacağız”

Lig ekiplerinden TY Elazığspor’da Kulüp Başkanı Sedat Karataş, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında aday olmayacaklarını söyledi.

Elazığspor Tesisleri’nden TY Elazığspor’da Kulüp Başkanı Sedat Karataş, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte basın toplantısı düzenlendi. Karataş toplantıda 2 yıllık süreçte yaptıklarını aktardı. Kulübün 100 milyon liralık borcunun büyük bir bölümünün kapandığını aktaran Karataş, kulübe talip olanlara daha detaylı bilgi verebileceklerini aktardı.

Son olarak Ankara’da Spor Toto ile yapılan anlaşmanın akabinde kulüp müdürünü icra dairesine gönderdiğini ifade eden Karataş, “Eski kulüp başkanının alacağıyla ilgili bir çalışma yapmasını istedik. Biz borcun 8 Milyon TL kaldığını zannediyorduk. 1 Milyon Spor Toto’dan kol reklamı alırız, 2 milyon da içeride hak edişimiz birikti onu öderiz eski başkana. 5 Milyon’da Yıldırım Demirören’den bir avans isteriz. Dolayısıyla eski kulüp başkanının alacağı kalmaz diye düşünüyorduk ama ödenenler ve faizleri hariç son kalan 8 Milyon TL’lik icra dosyası. Güncel haliyle 11 Milyon 200 bin TL olmuş. Bu kulüp başkanı görevdeyken temlik koydurmamış, kendi alacağını Elazığspor’da görevdeyken icraya verdirmiştir"dedi.

Şuana kadar 2 Milyon 300 bin TL civarında eski başkana ödeme yapıldığını aktaran Karataş," Buna rağmen kalan miktar 8 Milyon 845 bin TL. Bir kulüp başkanı görevdeyken alacağı için kulübü nasıl icraya verir bunu da kamuoyunun takdirine sunuyoruz”ifadelerini kullandı.

18 Mayıs’ta yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul’da aday olmayacaklarını belirten Karataş; “Adaylar var. Birileri tarafından bize ulaştırılıyor. Sedat başkan adaysa biz aday değiliz söylemler var. Ben buradan tüm adaylarımızı kongremize bekliyoruz. Elazığspor’u bir adım öteye taşıyacak namuslu şerefli kişilere oylarını kullansınlar. Elazığspor’u bir adım daha öteye taşıyacak yönetimlere destek versinler. Değerli isimler var"diye konuştu.