Karı kocayı darp edip soyan şüphelilerden biri evde yakalandı

Olay, merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesi Fikret Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, medyumluk yapan Hasan Ö. ve Fatma Ö. çiftinin evine gelen iki şahıs, 5 dakika oturduktan sonra iş için Hasan Ö. ile birlikte dükkana gitti. Dükkanda Hasan Ö’yü darp edip ellerini ve ayaklarını bağlayan şahıslar, gasp ettikleri anahtarla eve girdi. Evde iki şüpheli Fatma Ö’yü de darp etti. Bu sırada dükkana gelen ve babasını kurtaran kızı S.P., olay yerine gelen polise annesine ulaşamadığını söyledi. Polis ekipleri, Hasan Ö’nün damadı ile birlikte kontrol amaçlı eve gittiğinde evde alıkonulan Fatma Ö. "Beni öldürüyorlar, yetişin" diye bağırmaya başladı. Sesi duyup eve giren polisler, şüpheli F.Ö.’yü etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Diğer şüphelinin ise 15 bin TL değerindeki altınları alarak evden 5 dakika önce çıktığı tespit edildi. Darp edilen kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşadıklarını anlatan Fatma Ö., “Eve geldiler. 5 dakika oturdular, sonra eşimle dükkana gittiler. Orada eşimin ağzını bantlıyorlar, ellerini bağlıyorlar ve tuvalete kilitliyorlar. Eşimin anahtarını alıp eve geldiler. ‘Konuşma kadın, konuşursan seni öldüreceğiz’ dediler. Beni darp ettiler, sonra bileziğimi, boynumdaki zincirimi, küpemi, yüzüğümü ve 3 tane telefonumuzu aldılar. Onlar şiddete devam ederken o sırada benim telefonum çaldı. Telefonu duyan bir şüpheli altınları, eşimin çantasını alarak kaçtı. Kaçtıktan 5 dakika sonra damadım ve polisler eve geldiler. İkinci şüpheli ise, ‘Seni öldüremedik ama öldürmek için gelmiştik. Öldürseydik daha memnun olacağız’ dedi. O sırada polisler yakaladı. Bir tanesi de kaçıp gitmişti” dedi.

Kimliği belirlenen diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.