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Karısını 10 yerinden bıçakladı

Elazığ’da bir koca, tartıştığı eşini 10 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Elazığ'da bir koca, tartıştığı eşini 10 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.


Olay, merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi Mahsun Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli koca Halil Y. (36), tartıştığı 3 çocuk annesi eşi Havva Y'yi (42) 10 yerinden bıçakladı. Çocuklarının sağlık ekiplerine haber vermesiyle olay yerine ambulans sevk edildi.Ağır yaralanan kadın ambulansla Şehir Hastanesine kaldırıldı.Karısını bıçaklayan koca ise polise teslim oldu. Halil Y'nin daha öncede karısını bir çok kez darp ettiği ileri sürüldü.


Fethi Sekin Şehir Hastanesi Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan kadının durumunun ciddi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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