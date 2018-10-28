Kasap kocasının 25 yıllık mesleğine ortak oldu

Elazığ'da kadın girişimci Mürüvvet Burhan, 25 yıllık kasap olan kocasıyla birlikte açtığı kasap dükkanını işleterek aile bütçesine katkı sağlıyor.

Erkek mesleği olarak bilinen kasaplığı Elazığ'da 3 çocuk annesi Mürüvvet Burhan yapmaya başladı. Mürüvvet Burhan, 25 yıldır bir fabrikada kasap reyonuna çalışan eşiyle birlikte açtığı kasap dükkanını çalıştırıyor. Kasap kadını karşılarında gören müşteriler ise başlangıçta şaşırırken, işinin ehli olduğunu anlayınca takdir ediyor.

Ailesine ve çevresine ekonomik destek vermek amacıyla kendi işletmesini kurduğunu belirten 3 çocuk annesi kasap Mürüvvet Burhan, “Elazığ'da bir kasap dükkanı açtık. Eşime de destek olmak amacıyla burayı ben işletiyorum. 3 tane çocuğum var. Onlarla da ilgileniyorum. Ben yöresel yemek üzerine çalışıyordum. Farklı işlerde çalıştım. Eşim de bir fabrikada kasap reyonuna bakıyordu. Düşündüm, eşime danıştım ve kendi işletmemizi kuralım dedik. Bir kadının yapamayacağı bir iştir ama kasap dükkanı açtık. Dükkanın başında ben duruyorum. İşlerimiz güzel" dedi.

"Kadının yapamayacağı iş yok"

Yaklaşık 10 ay önce kasap dükkanını açtıklarını anımsatan Burhan, "Yeri geldiğinde evde hanımı oluyorum. Yeri geldiğinde iş yerinde bir kadınıyım. Bütün kadınlara da önerim kendi işlerini yapsınlar. Sadece evde oturup çocukla ilgilenmesinler. Koca parası beklemesinler. Bir kadının yapamayacağı iş yok. Ben de bir kadın olarak işletmemin başındayım. Yeri geldiğinde evimde misafirlerimi ağırlıyorum” ifadelerini kullandı.

İşletmeyi kurduktan sonra genel olarak güzel tepkiler aldığını da dile getiren Burhan, “İşletmemizi kurduktan sonra çevremde, komşularımdan özellikle çocuklarımdan güzel tepkiler almaya başladım. Çocuklarıma da destek olabiliyorum. Ayrıca arkadaşlarımın ve kardeşlerimin tepkileri de güzeldi. Bir kadın mesleği değil ama yapıyoruz. Gelen giden müşterilerimden de güzel tepki alıyorum. Aslında dükkana girdikleri zaman bir kadın kasap gördükleri zaman şaşırıyorlar. Sonradan güzel tepkiler alıyorum. Ben bir esnafım. Esnaflık da kolay bir iş değil” şeklinde konuştu.

"Bazen kızımla işe geliyorum"

Kasaplık mesleğinde bir öncülük yaptığını anımsatan Burhan, “Doğuda kasaplık mesleğini bir kadın normalde yapmaz. Kadınlar yeter ki istesin istedikleri her işi yapabilir. Eşime, çocuklarıma destek olmak, evime ekonomik olarak katkıda bulunmak amacıyla bu işletmeyi kurduk. Kendim çalışıyorum. İşlerimiz bazen çok yoğun oluyor. Küçük bir kızım var. Bazen onu da kendimle dükkana getiriyorum. Onunla beraber işimizin, gücümüzün başındayız” ifadelerini kullandı.

“Eşim benden daha iyi çalışıyor”

25 yıl farklı yerlerde kasaplık yaptığını aktaran Selahattin Burhan ise, “Eşim, bana kasap dükkanı açmamızı söyledi. İlk başta ben kendisine olumsuz bir tepki verdim. Daha sonra eşimin ısrarı üzerine kasap dükkanı açtık. Açtıktan sonra kendisine yardımcı oldum. Aslında bir kadının kasapta çalışmasına başlarda olumsuz bakıyordum. İşletmemizi kurduktan sonra işin içine girdik. Baktım ki eşim benden daha iyi çalışıyor. Hatta beni de geçiyor. İş becerisi, müşteri ile ilgilenmesi olsun her şeyi benden daha iyi olduğunu gördüm” diye konuştu.